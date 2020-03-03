СМИ: прибывающих в одну из провинций Китая из зараженных стран будут помещать на карантин

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Пассажиры, прибывающие в южную китайскую провинцию Гуандун из стран и регионов мира, где была зафиксирована вспышка коронавируса, должны будут пройти 14-дневный карантин. Об этом во вторник сообщил информационный портал "Наньфан синьвэнь" со ссылкой на местные власти.

В материале сказано, что в последнее время в ряде зарубежных стран резко возросло число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Вопрос о том, как остановить ввоз эпидемии извне, становится все более актуальным для всего мира, отмечает издание.

"В ответ на вспышку коронавируса за рубежом, власти провинции Гуандун усиливают меры контроля за прибывающими из стран и регионов, где была зафиксирована вспышка заболевания (точный список таких стран и регионов не приводится - прим. ТАСС). После въезда в Гуандун эти пассажиры, все без исключения, должны пройти 14-дневный карантин на дому или под медицинским наблюдением", - пишет "Наньфан синьвэнь".

Провинция Гуандун является крупнейшим промышленным центром Китая, размер ее ВВП ($1,56 трлн в 2019 году) сопоставим с ВВП Российской Федерации. Население Гуандуна - 113 млн человек, а в консульском округе генконсульства РФ в Гуанчжоу проживает одна из крупнейших в КНР российских диаспор.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. Количество подтвержденных случаев заболевания в провинции Гуандун на утро вторника составило 1350, семь человек скончались, 1081 вылечены и выписаны из больниц.