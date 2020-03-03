В Таиланде закрыли фабрику, продававшую использованные медицинские маски под видом новых

БАНГКОК, 3 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда ликвидировали фабрику, которая продавала использованные медицинские маски для лица под видом новых. Об этом во вторник газете The Nation сообщил глава районного отделения полиции провинции Сарабури Сомсак Кэусена.
По его словам, стражи порядка посетили фабрику после полученной информации о том, что там ведется нелегальная деятельность. Полиция обнаружила шесть работников фабрики, которые сортировали использованные медицинские маски для лица и гладили их утюгом, прежде чем поместить в коробки и продать как новые. "Работники рассказали, что получали по одному бату (3 цента) за маску, в день они перерабатывали до 400 штук каждый", - приводит слова полицейского газета. Правоохранители изъяли все маски и отправили их образцы в министерство торговли на экспертизу, чтобы выяснить их происхождение.
Вместе с тем в таиландском сегменте социальных сетей появилось несколько публикаций с фотографиями, на которых изображены вскрытые коробки с использованными масками для лица внутри. Один из авторов утверждает, что заказал их в одном из интернет-магазинов.
Кабинет министров ранее одобрил предложение о включении медицинских масок и спиртосодержащих средств для мытья рук в государственный список контроля цен, который охватывает продукты первой необходимости, в рамках усилий по борьбе с коронавирусом. После того как определенный товар попадает в этот перечень, производители, дистрибьюторы, экспортеры и импортеры должны информировать департамент о себестоимости продукции, реализуемой цене, объеме производства, экспорта и импорта, а также запасах. Включение этих двух продуктов в список контроля цен имеет важное значение, поскольку спрос на медицинские маски после вспышки коронавируса вырос с 30 млн штук в месяц до 40-50 млн. Таиланд ежемесячно производит около 30 млн масок.
На данный момент общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового вида, составляет 43, вылечился 31 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход.