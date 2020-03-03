В Таиланде закрыли фабрику, продававшую использованные медицинские маски под видом новых

По его словам, стражи порядка посетили фабрику после полученной информации о том, что там ведется нелегальная деятельность. Полиция обнаружила шесть работников фабрики, которые сортировали использованные медицинские маски для лица и гладили их утюгом, прежде чем поместить в коробки и продать как новые. "Работники рассказали, что получали по одному бату (3 цента) за маску, в день они перерабатывали до 400 штук каждый", - приводит слова полицейского газета. Правоохранители изъяли все маски и отправили их образцы в министерство торговли на экспертизу, чтобы выяснить их происхождение.

Вместе с тем в таиландском сегменте социальных сетей появилось несколько публикаций с фотографиями, на которых изображены вскрытые коробки с использованными масками для лица внутри. Один из авторов утверждает, что заказал их в одном из интернет-магазинов.

Кабинет министров ранее одобрил предложение о включении медицинских масок и спиртосодержащих средств для мытья рук в государственный список контроля цен, который охватывает продукты первой необходимости, в рамках усилий по борьбе с коронавирусом. После того как определенный товар попадает в этот перечень, производители, дистрибьюторы, экспортеры и импортеры должны информировать департамент о себестоимости продукции, реализуемой цене, объеме производства, экспорта и импорта, а также запасах. Включение этих двух продуктов в список контроля цен имеет важное значение, поскольку спрос на медицинские маски после вспышки коронавируса вырос с 30 млн штук в месяц до 40-50 млн. Таиланд ежемесячно производит около 30 млн масок.

На данный момент общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового вида, составляет 43, вылечился 31 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход.