Генконсульство России в Пусане указало на ухудшение ситуации с коронавирусом в Южной Корее

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан констатировало ухудшение эпидемиологической обстановки в стране и просит людей с симптомами респираторных заболеваний воздержаться от посещения его здания. Соответствующее сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

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"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванным распространением COVID-19, убедительная просьба в случае наличия симптомов респираторных заболеваний воздержаться от посещения генерального консульства до полного выздоровления", - говорится в тексте, также продублированном на корейском языке.

Помимо этого, дипломаты призвали всех посетителей надевать маски перед тем, как входить в помещение консульства.

К настоящему моменту в Южной Корее зафиксировано 4812 случаев заражения коронавирусом нового типа при 29 летальных исходах, 34 человека полностью выздоровели.