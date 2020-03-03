Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев заражения коронавирусом

"За период мониторинга зарегистрировано 1236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 84 - грипп А, 58 - грипп В, 30 - парагрипп, два - стафилококк, один - микоплазма, два - гемофильная инфекция, шесть - случаев новой коронавирусной инфекции (два случая у граждан КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; три случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; один случай у гражданина РФ, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном лечении). Нарастающим итогом выписано с выздоровлением 859 человек", - говорится в сообщении.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 129 медучреждениях в субъектах России, там размещены 247 граждан КНР. Кроме того, по состоянию на вторник под контролем остаются около 8 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из КНР. Как отмечают в ведомстве, особое внимание сейчас обращается на проведение дезинфекции в транспортных узлах и средствах, а также специальных режимов по обработке помещений, посуды и инвентаря в общепитах.