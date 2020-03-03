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Коронавирус подтвержден у граждан КНР, прилетевших в Шанхай через Москву

Диагноз подтвердили у семи человек

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство восточной китайской провинции Чжэцзян подтвердило семь новых завозных случаев заражения коронавирусом у граждан КНР, прилетевших из Милана в Шанхай с пересадкой в Москве. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на администрацию провинции.

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1 марта инфицирование коронавирусом зафиксировали у работающей в Италии гражданки КНР, прилетевшей из Милана в Шанхай через Москву. 26 февраля она прибыла из Милана в Москву рейсом SU2415 компании "Аэрофлот", а затем отправилась в Шанхай рейсом SU206. 3 марта заражение было подтверждено у шести граждан КНР, проследовавших по аналогичному маршруту. Все они работали в сфере общественного питания в итальянском городе Бергамо, находящемся в северной области Ломбардия, где находится эпицентр локальной вспышки нового коронавируса, сообщил телеканал.

Кроме того, 2 марта заражение было подтверждено у жителя Китая, прилетевшего из Милана в Шанхай через немецкий город Франкфурт-на-Майне.

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РоссияКитай
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