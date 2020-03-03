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Распространение коронавируса нового типа

В Китае арестованы чиновники из-за инфицированной женщины, приехавшей из Уханя в Пекин

Власти заявили, что инцидент поставил под удар эпидемический контроль в Пекине

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Власти Китая арестовали девять чиновников в провинции Хубэй из-за скандала с инфицированной новым коронавирусом женщиной, которая смогла приехать после освобождения из женской тюрьмы города Ухань в Пекин. Об этом сообщает во вторник газета "Чжунго жибао".

Издание отмечает, что женщина по фамилии Хуан, у которой позже был подтвержден коронавирус, была доставлена в Пекин членами семьи. Случай вызвал широкий общественный резонанс - люди задаются вопросом, как она смогла покинуть Ухань после того, как город был закрыт на карантин, и как въехала в Пекин, имея симптомы заражения.

Инспекционная группа Министерства юстиции КНР, занимавшаяся этим чрезвычайным происшествием, распространила в понедельник доклад, в котором указывается на "пренебрежение должностными обязанностями" вовлеченными в историю чиновниками, включая начальника департамента юстиции провинции Хубэй и сотрудников администрации тюрьмы, из которой освободилась бывшая заключенная.

"Официальные лица департамента юстиции провинции продемонстрировали слабое руководство и малую обеспокоенность по поводу своей ответственности, а управление женской тюрьмой города Ухань, где Хуан отбывала наказание, было плохим, решения [администрации] вступали в противоречие с работой по контролю над эпидемией в провинции и в стране в целом", - сообщает газета. "Инцидент поставил под удар эпидемический контроль в Пекине", - говорится в нем. Женщина вместе с тремя родственниками была помещена в карантин через день после приезда в столицу. Разбирательство по делу продолжается.

В Пекине на фоне новых случаев заражения на минувшей неделе заметно усиление контрольных мероприятий. В городе появились новые палатки с надписью "Контроль" или "Скорая помощь", персонал в защитных костюмах проверяет у прохожих температуру и личные документы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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