Путин рассказал, что с восторгом наблюдает за работой волонтеров

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Волонтеры в России - это молодые, эффективные, деятельные люди, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", добавив, что иногда наблюдает за работой добровольцев "прямо со слезами на глазах".

"Я иногда смотрю на них [волонтеров] с восторгом, прямо со слезами на глазах, потому что действительно очень здорово люди работают", - подчеркнул он.

Президент отметил, что численность волонтеров, которые являются одной из наиболее активных частей общества, достигла в России нескольких миллионов человек. По его словам, это "молодые, эффективные, деятельные люди", которые работают в самых разных сферах, в том числе в образовании, здравоохранении, экологии, и делают это "активно, здорово".

В начале декабря прошлого года, выступая на Международном форуме добровольцев, Путин говорил, что число волонтеров в России достигло 15 млн и назвал добровольцев "огромной армией".

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