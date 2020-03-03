20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин рассказал, что с восторгом наблюдает за работой волонтеров

Президент отметил, что численность волонтеров, которые являются одной из наиболее активных частей общества, достигла в России нескольких миллионов человек

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Волонтеры в России - это молодые, эффективные, деятельные люди, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", добавив, что иногда наблюдает за работой добровольцев "прямо со слезами на глазах".

"Я иногда смотрю на них [волонтеров] с восторгом, прямо со слезами на глазах, потому что действительно очень здорово люди работают", - подчеркнул он.

Президент отметил, что численность волонтеров, которые являются одной из наиболее активных частей общества, достигла в России нескольких миллионов человек. По его словам, это "молодые, эффективные, деятельные люди", которые работают в самых разных сферах, в том числе в образовании, здравоохранении, экологии, и делают это "активно, здорово".

В начале декабря прошлого года, выступая на Международном форуме добровольцев, Путин говорил, что число волонтеров в России достигло 15 млн и назвал добровольцев "огромной армией".

 

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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