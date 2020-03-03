Более 280 млн рублей направят на бесплатное питание школьников в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Учащиеся младших классов школ в Калининградской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. На эти цели будет выделено свыше 280 млн рублей из областного и федерального бюджетов, сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. Мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"В Калининградской области с 1 сентября все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Это более 50 тысяч человек, обучающихся в 1-4 классах. <...> Необходимые средства на обеспечение школьников бесплатным питанием будут выделены за счет средств федерального бюджета в размере 177,7 млн рублей и за счет средств областного бюджета в размере 106,4 млн рублей. Общая сумма дополнительных расходов областного бюджета составит 162,7 млн рублей", - сказал Алиханов, уточнив, что в общей сумме расходов региона учтены порядка 65 млн рублей, которые потребуются на дополнительное оборудование школьных столовых.

На питание каждого ученика по нормативу будет выделяться 69,45 рублей. За счет бюджета также будет компенсироваться наценка 25% за услуги столовых. Организация контроля качества и безопасности поставляемых продуктов будет обеспечиваться через ГИС "Меркурий".