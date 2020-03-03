Reuters: у Папы Римского не выявили коронавирус

ТАСС, 3 марта. Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус нового вида, его результаты оказались отрицательными. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

Представители Святого престола пока не комментируют данную информацию.

Ранее из-за недомогания 83-летний понтифик отказался от участия в ряде мероприятий. Этот факт на фоне распространения коронавируса породил ряд медийных спекуляций. В конце прошлой недели на портале MCM News появилась публикация о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского и карантине в папском городе-государстве. В ватиканской пресс-службе назвали эту информацию недостоверной.