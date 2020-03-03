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Распространение коронавируса нового типа

Россиянина госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

Медики взяли у него анализы

СИНГАПУР, 3 марта. /ТАСС/. Несколько иностранцев, в том числе гражданин РФ, госпитализированы на индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил во вторник журналистам глава управления здравоохранения одноименной провинции Кэтут Суарджайя.

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"Высокая температура, симптомы гриппа были обнаружены у одного из иностранцев, гражданина Японии, когда он прилетел в аэропорт Денпасара (административный центр провинции - прим. ТАСС), после чего его незамедлительно госпитализировали", - цитирует чиновника новостной портал "Детик". "Его результаты на коронавирус пока не готовы", - добавил глава управления.

По его словам, "с подозрением на коронавирус были также госпитализированы четверо иностранцев, в том числе гражданин РФ". "У них также были взяты анализы", - отметил Суарджайя.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Индонезии, "консульский отдел в курсе ситуации и проверяет данную информацию".

Президент Индонезии Джоко Видодо 2 февраля подтвердил два первых случая в стране. Вместе с тем власти Малайзии и Сингапура уже на прошлой неделе обнаружили нескольких человек, зараженных коронавирусом, которые побывали в Индонезии, в том числе в Джакарте и на острове Батам. Как признал в понедельник индонезийский министр здравоохранения Тераван Агус Путранто, одна из инфицированных в стране женщин, уже будучи больной, на протяжении двух недель вела активную социальную жизнь и посещала различные увеселительные заведения. По его словам, врачи не смогли установить диагноз, поскольку она не посещала Китай или Республику Корея.

Теги
ИндонезияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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