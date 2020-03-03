WP: в столице США могут отменить плату за проезд в общественном транспорте

ВАШИНГТОН, 3 марта. Жителей американского столичного округа Колумбия могут избавить от обязанности платить из своего кармана за проезд в общественном транспорте. Проект соответствующего положения представит на этой неделе член городского совета, демократ Чарльз Аллен, сообщает газета The Washington Post.

Предполагается, что постоянно проживающим на территории округа гражданам власти ежемесячно будут класть на транспортную карту SmarTrip $100 для поездок на метро и автобусе. По подсчетам Аллена, реализация инициативы, которая коснется около 118 тыс. человек, потребует от $54 до $151 млн ежегодно.

Проект в первую очередь направлен на решение проблемы занятости малообеспеченных вашингтонцев, которые не всегда имеют средства добраться до места работы из отдаленных районов. Метро же сможет использовать дополнительные поступления в виде оплаченных поездок для развития инфраструктуры.

Идея не нова

Идея бесплатного проезда не нова, ее пробовали реализовать в нескольких городах США. Так, например, в 70-х годах прошлого века в Денвере (штат Колорадо) и Трентоне (штат Нью-Джерси) начали "обилечивать" граждан лишь в час пик. В результате число пассажиров увеличилось, к последствиям чего власти оказались не готовы, через год от программы было решено отказаться.

Не прижились нововведения в 1989 году и в Остине (штат Техас). Больше автобусов стало выходить на линию, от чего возросли затраты на обслуживание техники. Постоянные клиенты жаловались, что бездомные, катаясь по всему маршруту, занимали свободные места, а молодежь неподобающе себя вела.

По мнению специалистов, подобные инициативы работают лишь в ограниченном масштабе. Вашингтон такой опыт имеет: дети и подростки от 5 лет до 21 года (совершеннолетие в США - прим. ТАСС) пользуются бесплатным проездом. В прошлом году власти закупили для них около 60 тыс. карт SmarTrip.

Аллен в 2018 году сумел провести через горсовет декриминализацию проезда "зайцем", поскольку нарушителям зачастую платить нечем.

Статус столицы США

Столица США, несмотря на то, что в ней проживает более 700 тыс. человек, не имеет полноценного представительства в Конгрессе страны, который обладает исключительной законодательной властью на территории столичного округа. Большую часть его истории в Вашингтоне вообще не было никаких органов местного самоуправления, пока в 1973 году американские законодатели не учредили городской совет и должность мэра. Округ фактически целиком и напрямую подчинен Конгрессу, в том числе в финансово-бюджетной сфере, несмотря на то, что местные жители наравне со всеми остальными американцами платят налоги в федеральный бюджет.