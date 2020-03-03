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Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

Ему было 95 лет
Михаил Булатов Лицей № 6 имени М.А. Булатова/ТАСС
Описание
Михаил Булатов
© Лицей № 6 имени М.А. Булатова/ТАСС

КУРСК, 3 марта. /ТАСС/. Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе администрации Курской области.

"Тяжелая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов. Выражаем соболезнование родным и близким Михаила Алексеевича", - сказали в пресс-службе.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил Орловское пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон. Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кенигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города. 19 апреля 1945 года за действия в Восточной Пруссии Михаилу Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза, в 2005 году - Почетного гражданина Курска.

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