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Распространение коронавируса нового типа

Два случая коронавируса подозревают на круизном лайнере в норвежском порту

Лайнер должен был покинуть порт 2 марта, однако остался там еще на день в ожидании результатов анализов пассажиров

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Прибывший из Гамбурга круизный лайнер AIDAaura с 1,2 тыс. пассажиров отложил выход из норвежского порта Хаугесунн из-за подозрений по поводу наличия нового коронавируса у двух человек на борту. Об этом сообщила во вторник Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

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Она отмечает, что судно должно было покинуть порт 2 марта. Однако в итоге лайнер остался там еще на день в ожидании результатов анализов пассажиров.

"Мы получили сообщение от представителя судна о том, что там находятся два человека, у которых может быть коронавирус. Они хотели, чтобы эти люди сдали анализы", - сказал врач общины Хаугесунн Тейс Квале. Причиной стало то, что неделю назад эти пассажиры - граждане Германии - контактировали с человеком, у которого наличие коронавируса было позже подтверждено.

По словам врача, ему сообщили, что у пассажиров были симптомы заражения, однако во время личного посещения он симптомов не обнаружил. Сейчас оба пассажира изолированы в своей каюте, оснований для их отправки в больницу пока нет.

Судно прибыло в Хаугесунн 2 марта. Из Гамбурга оно отправилось в путь 29 февраля и должно посетить еще шесть городов Норвегии, а затем вернуться обратно в Германию. Возвращение лайнера в Гамбург было запланировано на 14 марта. Оператором судна является германская компания AIDA Cruises, оно ходит под флагом Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тысячи летальных исходов, выздоровели 47,2 тысячи человек, число случаев заражения превысило 80 тысяч.

Теги
ГерманияНорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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