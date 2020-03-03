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Распространение коронавируса нового типа

Пять случаев заражения коронавирусом подтверждены в Чехии

Все зараженные коронавирусом недавно побывали в Италии

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Пять больных, у которых анализы подтвердили наличие коронавируса, госпитализированы в Чехии. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения республики Адам Войтех.

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"Анализы подтвердили пять случаев заражения новым типом коронавируса [в Чехии], - отметил он. - Два новых случая - женщины, которые находились в контакте с ранее выявленными больными. Всего в республике анализы на этот вид заболевания были взяты у 236 граждан".

Все зараженные коронавирусом недавно побывали в Италии. Это трое граждан Чехии - два мужчины и женщина, а также американка, обучающаяся в одном из вузов Милана, и ее подруга из Эквадора.

Двое зараженных помещены в больницу имени Масарика в городе Усти-над-Лабем на северо-западе республики и трое - в пражскую больницу "На Буловце". Медики установили, с кем они контактировали после прибытия из Италии. Эти люди помещены в домашний карантин и находятся под наблюдением врачей, сказал Войтех.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
ЧехияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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