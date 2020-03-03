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Семьи на Сахалине смогут рассчитывать на помощь властей по ипотечным кредитам

Им ежегодно намерены выделять 600 млн рублей из регионального бюджета
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Парламентарии Сахалина поддержали инициативу правительства региона о единовременной помощи семьям для погашения остатка основного долга по ипотечному кредиту в 2020 году, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Сахалинской областной думы.

"Благодаря внесенным изменениям теперь государственную помощь смогут получить семьи, взявшие кредит на покупку или строительство жилья в любом кредитном учреждении, расположенном на территории Сахалинской области. Ранее помощь могли получить только те, кто заключил договор займа с Сахалинским ипотечным агентством", - пояснили в пресс-службе.

На помощь семьям ежегодно планируют выделять 600 млн рублей из регионального бюджета. Как пояснила первый заместителя министра социальной защиты Сахалина Татьяна Алексашина, 200 млн уже в ближайшее время будут внесены поправками в бюджет области.

Всего в Сахалинской области в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 430 тыс. квадратных метров жилья, в прошлом году было введено 333,2 тыс. квадратных метров. В настоящее время в области действует программа "дальневосточной ипотеки", которую предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк и банк ДОМ.РФ. Программа позволяет взять кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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