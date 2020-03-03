Крупные исследовательские проекты стартуют летом в нацпарке "Русская Арктика"

АРХАНГЕЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Несколько крупных исследовательских проектов будет реализовано летом 2020 года на территории национального парка "Русская Арктика". Так, на Новой Земле ученые совместно с моряками Северного флота будут искать депо австро-венгерской экспедиции Юлиуса Пайера, которая в 1873 году открыла самый северный архипелаг Евразии - Землю Франца-Иосифа. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

"На Новой Земле мы планируем искать депо Пайера, найти место его установки. Это будут совместные исследовательские работы с Северным флотом", - сказал Кирилов.

На небольших островах Баренца, которые входят в состав архипелага Новая Земля, экспедиция Пайера в августе 1872 года организовала продовольственное депо, которое должно было служить первым пристанищем экспедиции в случае потери судна.

В нацпарке сейчас ведутся подготовительные работы. "Наш сотрудник сейчас переводит оригинал текста Пайера по книге 1876 года, пробирается сквозь готический шрифт, язык конца XIX века. Нет точного указания, где оно было организовано", - пояснил собеседник агентства. Известна точная дата создания депо - 14 августа, и что примерно там находилось. "Мы знаем дату установки депо, знаем, что туда загрузили, исходя из текста. Хлеб, мясо, консервы", - добавил он.

Есть даже фотоснимок, сделанный в районе островов Баренца в августе 1872 года. "[На снимке] написано: "у острова Баренца, тяжелые ледовые условия, мы бросили якорь". Они бросили якорь на плавающий лед", - по словам Кирилова, полярники положили груз в расщелину и завалили ее крупными камнями.

Поморы на Новой Земле и Савва Лошкин

Еще один проект по исследованию исторических объектов Новой Земли, над которым планируется работать - поиск следов пребывания поморов на архипелаге. "Еще Баренц (Виллем Баренц - голландский полярный исследователь, руководитель трех арктических экспедиций, погиб на Новой Земле в 1597 году - прим. ТАСС) писал, что много поморских крестов на Новой Земле. Вот где они сейчас? Наша задача - это выяснить", - сказал Кирилов.

В 2016 году на Большом Восточном Оранском острове, который находится на севере Новой Земли, была найдена лодка, сшитая по поморской технологии. Это была первая подобная находка на архипелаге и самая северная на российской территории. С острова было вывезено три детали судна, которые отреставрировали в Архангельске, но большая часть лодки остается на архипелаге. В ходе работ в летнем сезоне 2020 года планируется обследовать территорию вокруг места находки. "Специалисты могут найти объекты, которые мы могли упустить", - добавил директор парка.

В парке прорабатывается также план экспедиции по пути Саввы Лошкина - мореплавателя и исследователя Арктики XVIII века. Это мореход, который первым около 1760-1763 гг. обошел вокруг Новой Земли и сделал ее словесное описание. "Мы проговаривали путь Саввы Лошкина в одну навигацию, конечно, никто зимовать не будет, но по всем известным местам, куда могло его занести, с поиском фактов его пребывания, где-то он же свою избу строил. Проработка проекта ведется совместно с Северным флотом", - пояснил собеседник агентства.

Работы на Земле Франца-Иосифа

В этом году с самого северного острова Земли Франца-Иосифа - острова Рудольфа - планируется вывезти фюзеляж самолета АНТ-6А пилота Бориса Чухновского. Это единственный самолет такого типа, оставшийся в стране. Фюзеляж АНТ-6А лежит недалеко от заброшенной советской полярной станции с 17 марта 1938 года, когда он потерпел там аварию. "От АНТ на острове Рудольфа остался фюзеляж, - пояснил Кирилов. - Это будет сложная экспедиция: надо завезти группу, которая подготовит самолет к вывозке, чтобы за ним уже можно было прилететь и вывезти". Остров Рудольфа один из самых труднодоступных островов. Бухта, где расположена полярная станция, вблизи которой лежит самолет, может быть недоступна для высадки из-за тумана или сильного волнения на море. Эти работы планируются в ходе рейса научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов".

В ходе рейса Арктического плавучего университета в июле-августе 2020 года исследователи проведут работы в рамках совместного научного проекта нацпарка, института географии РАН и компании "Роснефть" по изучению загрязненных участков островов Земли Франца-Иосифа. Будут взяты пробы грунта, описан ландшафт территорий, которые подвергались загрязнению. Работы по очистке Земли Франца-Иосифа велись с 2012 по 2017 годы, всего с архипелага вывезено более 45 тыс. тонн мусора.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.