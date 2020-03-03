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Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье на домашнем карантине находятся более 130 человек, прилетевших из КНР

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, обеспечено наблюдение за всеми гражданами, пребывающими из Китая и имеющими ОРВИ

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 130 человек, прилетевших из Китая, находятся на домашнем карантине в Московской области с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заразившихся новым коронавирусом на территории Подмосковья не зафиксировано, сообщила во вторник на заседании областного правительства министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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"С 1 февраля на территории Московской области реализуется комплекс мероприятий, направленный на снижение риска распространения коронавируса. В первую очередь создан оперативный штаб <...> Обеспечено наблюдение за всеми гражданами РФ, пребывающими из Китайской Народной Республики и имеющими ОРВИ. Эти граждане помещаются под домашний карантин, с 1 февраля таких граждан было 853 человека, которые находились под нашим наблюдением. На текущий момент осталось 136 человек. Карантин продолжается 14 дней", - сказала Стригункова.

Она отметила, что также осуществляется изоляция всех граждан с признаками ОРВИ. "Сюда относятся не только наши граждане, но и граждане Китайской Народной Республики. У кого есть признаки насморка, температура, они изолируются в инфекционные отделения наших медицинских учреждений. С 1 февраля госпитализировано 78 человек, на текущий момент их осталось 18, ни у одного из них коронавирус не обнаружен", - добавила министр.

Стригункова рассказала, что также в регионе осуществляется наблюдение за гражданами Китая в местах массового пребывания, в частности, в гостинице "Гринвуд". С 1 февраля в гостинице работает медицинский пост, осуществляется осмотр китайских граждан. "Министерством здравоохранения осуществляется информирование о мерах профилактики в социальных сетях, СМИ. В первую очередь о том, что необходимо избегать массового скопления людей, мест массового пребывания, о необходимости профилактики всех заболеваний - не только коронавируса, но и гриппа и ОРВИ, так как в настоящий момент практически пик сезона", - добавила Стригункова.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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