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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен соблюдать Великий пост

При этом 69% участников опроса, в основном респонденты 18-24 лет и 25-34 лет, не собираются соблюдать эту православную традицию
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Каждый десятый (10%) участник опроса ВЦИОМ намерен соблюдать Великий православный пост. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник.

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"Каждый пятый еще не определился с решением относительно соблюдения Великого поста (20%), но каждый десятый (10%) точно знает, что будет соблюдать Великий православный пост", - говорится в сообщении.

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается 2 марта у православных верующих. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году приходится на 19 апреля.

При этом 69% участников опроса, в основном респонденты 18-24 лет (80%) и 25-34 лет (81%), не собираются соблюдать эту православную традицию. В целом о Великом посте впервые слышали только 6% респондентов, но более половины не смогли назвать дату его начала или период его проведения в 2020 году (54%).

У 22% опрошенных Великий пост ассоциируется с ограничениями в еде, у 19% - с христианством и церковью, у 14% - с самоограничением в любых сферах. У каждого десятого (10%) он ассоциируется с очищением. Правила и ограничения, связанные с постом, знают чуть более половины (55%) респондентов.

На вопрос, что дает человеку соблюдение Великого поста, пятая часть опрошенных (20%) назвала духовное очищение, 13% - тренировку силу воли и дисциплины, по 12% - очищение организма и пользу для здоровья.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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