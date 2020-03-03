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Сайты Роскосмоса и нескольких предприятий не работают из-за проблем с сервером хостинга

Специалисты занимаются восстановлением работы сайта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сайт госкорпорации "Роскосмос" не работает второй день из-за проблем с серверами хостинг-провайдера. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"В связи с аварийной ситуацией на серверных площадках хостинг-провайдера и регистратора доменных имен "Мастерхост", услугами которого пользуется госкорпорация "Роскосмос", интернет-сайты госкорпорации и ряда предприятий ракетно-космической промышленности недоступны с 12:30 мск 2 марта", - сообщили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты занимаются восстановлением работы сайта.

Также не доступны страницы ряда других организаций отрасли, в том числе Центра подготовки космонавтов и НПО "Энергомаш".

Ранее группа компаний "Мастерхост" на своей странице в Twitter сообщила о проблемах в работе части ресурсов .masterhos, уточнив, что обслуживающий их дата-центр сейчас находится в распоряжении бывшего сотрудника компании.

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