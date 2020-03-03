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Распространение коронавируса нового типа
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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 5 тысяч

Правительство страны перенесло начало учебного года в школах на две недели, на 23 марта

СЕУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Республике Корея возросло на 374 и достигло 5186. Об этом сообщил во вторник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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В последнюю неделю в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство страны 3 марта вновь перенесло начало учебного года в школах на две недели, на 23 марта.

Как отмечает во вторник агентство Yonhap, 87 стран и территорий ограничили въезд лицам, прибывающим из Южной Кореи. В числе последних к запрету присоединилась Мальдивская Республика.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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