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Распространение коронавируса нового типа
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Иран рассчитывает на помощь России в борьбе с коронавирусом

Иранский посол в России Казем Джалали заявил, что страна приветствует гуманитарную помощь всех дружественных стран
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© AP Photo/Vahid Salemi

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Иран рассчитывает на гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом со стороны всех дружественных стран, в том числе России. Об этом заявил во вторник журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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"Проходила беседа. Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран, в том числе со стороны дружественных стран и наших единомышленников", - сказал он, отвечая на вопрос, запросил ли Иран дополнительную помощь России в борьбе с эпидемией.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях инфицирования новым коронавирусом. Заразившиеся были выявлены в городе Кум. По официальной информации, общее число заболевших в Иране составляет 978 человек, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Теги
ИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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