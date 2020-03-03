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СК в прошлом году возбудил более 400 дел по материалам журналистских расследований

В материалах СК уточняется, что возбуждено 436 уголовных дел

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи СК возбудили в прошедшем году 436 уголовных дел по материалам журналистских расследований. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Не оставались без внимания и сообщения СМИ. По материалам журналистских расследований и информации, размещенной в СМИ, было возбуждено более 400 уголовных дел", - сказал Бастрыкин.

В материалах СК уточняется, что возбуждено 436 уголовных дел.

На коллегии СК также присутствует зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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