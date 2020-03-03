В 17 регионах России за неделю зафиксировали превышение эпидемического порога по гриппу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Превышение недельных эпидемических порогов по гриппу зафиксировано в 17 субъектах РФ, а также восьми административных центрах субъектов РФ, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"На девятой неделе 2020 года (24.02.2020-1.03.2020) на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 17 субъектах Российской Федерации, а также в восьми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эп и взрослое население. От гриппа привились более 73,95 млн граждан, что составляет 50,5% населения.