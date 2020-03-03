Более 15 млн рублей направит МЖД на ремонт квартир ветеранам ко Дню Победы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столичные железнодорожники отремонтируют квартиры и дома 83 железнодорожникам - ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. На эти цели будет направлено более 15 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"Сотрудники предприятий и Совета ветеранов Московской железной дороги (МЖД) посетили каждого ветерана и изучили условия проживания. По итогам проверки было принято решение отремонтировать квартиры и дома 83 ветеранам-железнодорожникам. Это бывшие работники МЖД. На эти цели будет направлено более 15 млн рубле", - говорится в сообщении.

В настоящее время ветераны-железнодорожники столичной магистрали живут в разных субъектах РФ, которые обслуживает МЖД - это Москва, Брянская, Калужская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская и Тульская области.

Московская железная дорога обслуживает 10 субъектов РФ, протяженность столичной магистрали составляет 13 тыс. км путей. В Московском железнодорожном узле сходятся 11 радиальных направлений, связанных между собой Московским центральным кольцом (МЦК) 54 км, Большим окружным кольцом (558 км) и многочисленными рокадными линиями. Эксплуатационная длина главных путей МЖД составляет 8,9 тыс. км.