Бастрыкин: всего 16% обвиняемых по делам, которые расследует СК, заключают под стражу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лишь 16% обвиняемых по уголовным делам, расследуемым Следственным комитетом России, заключают под стражу. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год и задачам на 2020 год.

По его словам, в минувшем году под стражей содержались 27 тысяч обвиняемых по уголовным делам, которые расследовали следователи СК. "Это лишь 16% от общего числа обвиняемых по нашим уголовным делам", - отметил Бастрыкин.

"В остальных случаях нормальный ход расследования обеспечен более мягкими мерами пресечения", - добавил глава СК.