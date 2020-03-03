За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество уголовных дел о рейдерских захватах предприятий в России выросло за год на 135% и превысило сотню. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Появился тревожный сигнал. В исторический момент, когда государство направляет свои усилия на достижение национальных целей экономического и социального развития, увеличилось число попыток рейдерских захватов предприятий. Следственный комитет в 2019 году возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135 процентов", - сказал глава СК.

В суд направлено более 15 тыс. уголовных дел по экономическим преступлениям в отношении 17 тыс. обвиняемых. На их имущество наложен арест на сумму более 52 млрд рублей, что на 14 млрд рублей большем, чем в 2018 году.