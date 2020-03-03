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Экологическая активность станет главной темой акции "Час Земли" в этом году

Акция пройдет 28 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, во время нее погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира
Участники акции "Час Земли" после отключения подсветки на Красной площади, 30 марта 2019 года Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Участники акции "Час Земли" после отключения подсветки на Красной площади, 30 марта 2019 года
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Акция "Час Земли" пройдет в России в 12 раз под лозунгом "Каждый может!". Главной ее темой станет экологическая активность, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, который выступает организатором мероприятия.

"Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 12-й раз. Главной темой акции этого года станет экологический активизм. В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера эко-активизма подходит ему больше всего, а также как стать частью экологического движения и внести свой вклад в сохранение нашей природы и планеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие пройдет под лозунгом "Каждый может!" и будет сфокусировано на пяти направлениях: экопросвещение, ответственное потребление, борьба с нелегальными рубками, волонтерство в заповедниках и нацпарка и организация эко-благотворительных мероприятий. Для того чтобы понять, какой вид экологической активности подходит вам лучше всего и узнать свое "Эко-предназначение", WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте мероприятия.

"Кульминацией кампании станет 28 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, когда во всем мире свою подсветку погасят десятки тысяч известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в российских городах. В Москве праздничное мероприятие состоится на площадке перед главным входом на ВДНХ", - отмечается в сообщении.

Впервые в этом году запланировано отключение ландшафтной подсветки знаковых городских объектов помимо традиционных: архитектурно-художественной подсветки и освещения рекламных конструкций. Также впервые отключаемая подсветка в день "Часа Земли" будет тематического зеленого цвета.

В России акция организована WWF РФ при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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