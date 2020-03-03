У генерала Младича обнаружили опухоль

БЕЛГРАД, 3 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Врачи обнаружили опухоль у бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Гааге. Защита требует госпитализации генерала, сообщил ТАСС во вторник его сын Дарко Младич.

"Была проведена колоноскопия, в результате которой обнаружили опухоль. <...> В настоящий момент нас оповестили, что это не раковая опухоль, но она может развиться в раковую, поэтому нужна операция, операция обязательна. В настоящий момент он должен быть срочно госпитализирован", - сообщил сын экс-командующего.

По словам сына генерала, помимо этого Ратко Младич также испытывает проблемы с когнитивной функцией в результате инсульта, перенесенного в камере Гаагского трибунала.

"В настоящий момент у нас две проблемы: нужна операция, и в то же время он слишком слаб, его нужно укрепить, чтобы оперировать. Поэтому защита потребовала немедленной госпитализации для подготовки к операции. Вторая проблема связана с когнитивными способностями, защита требует отложить слушание, назначенное на 17-18 марта, потому что операция и проблемы с когнитивными способностями ставят вопрос, способен ли вообще генерал к судебному процессу. Защита попросила создать медицинскую комиссию широкого профиля, чтобы осмотреть его и сделать вывод, готов ли он к суду в дальнейшем", - отметил он.

"Я уже пару месяцев говорю об ухудшении состояния здоровья генерала Младича, но я не мог опубликовать больше деталей, потому что мы не получали никаких отчетов от медслужбы тюремного учреждения. Недавно нам предоставили часть документации. <...> Секретариат выступал против публикации этих данных, хотя мы считаем, что они не имеют права скрывать состояние здоровья генерала Младича. В настоящий момент идет спор между секретариатом и защитой о том, что можно публиковать", - рассказал Дарко Младич.

Комментируя ситуацию с запросом о возможности отправки Младича на лечение в Россию или Сербию, его сын сообщил: "В настоящий момент нет никаких запросов о лечении, мы должны определить состояние здоровья, и на основании этого мог бы предлагаться запрос".

Приговор и апелляция

Генерал Ратко Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново.

Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Апелляционные слушания по делу должны пройти 17-18 марта.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом.