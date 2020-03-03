Итальянская делегация заявила о намерении сотрудничать с Крымом в сфере туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Участники итальянской делегации, прибывшие с первым визитом в Крым, заявили о намерении сотрудничать с властями полуострова в сфере туризма, несмотря на санкции, сообщил во вторник журналистам после встречи в администрации Симферополя мэр муниципалитета Санта-Тереза-ди-Рива и депутат Сицилийского регионального парламента Ло Джудиче Данило.

В понедельник делегация из Италии, в составе которой шесть человек, представляющих ряд муниципалитетов Сицилии, прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Ее члены намерены обсудить сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства с властями Симферополя и Евпатории. Делегация также намерена ознакомится с достопримечательностями Крымского полуострова, посетить Ялту и Ливадийский дворец. Визит продлится до 6 марта.

"В основном нас интересует туристическая сфера и коллеги обсуждают возможность перелетов для туристов из Италии напрямую, поскольку через Москву очень неудобно летать. Сицилия и Крым находятся на прямой авиалинии и можно было бы очень быстро долетать из Крыма на Сицилию и обратно", - сказал Ло Джудиче.

Член сицилийской делегации отметил, что Крым может стать привлекательным туристическим регионом для жителей европейской страны. "Мы могли бы помочь вам своим опытом. Если вы были на Сицилии, то видели, как красиво все организовано на нашем острове. В сфере туризма мы могли бы достигнуть больших результатов", - добавил он.

Санкционная политика Евросоюза в отношении Крыма не повлияет на это сотрудничество, уверен Ло Джудиче. "Каждый человек имеет свободу передвижения, и никто не может накладывать на него какие-то персональные санкции за то, что он передвигался. Мы же действуем в рамках декларации о правах человека, и никто не может нас ограничить в наших передвижениях. Италия никогда не накладывает персональные санкции на своих граждан, они ездят туда, куда считают нужным", - отметил представитель сицилийской делегации.