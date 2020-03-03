Авиакомпания Hainan Airlines вывезла с Хайнаня более 340 туристов из Хубэя

САНЬЯ /Китай/, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 345 туристов из китайской центральной провинции Хубэй, задержавшихся на острове Хайнань из-за вспышки коронавируса, доставлены домой чартерными рейсами авиакомпании Hainan Airlines ("Хайнань эйрлайнз"). Об сообщило правительство города Санья, расположенного на юге провинции Хайнань.

Отдыхающие не смогли вовремя вернуться домой из-за распространения в Хубэе коронавируса и введения властями провинции ограничительных мер, в том числе на движение транспорта.

Первый чартерный рейс Hainan Airlines с 112 пассажирами на борту вылетел из международного аэропорта "Феникс" курортного города Санья в Хубэй 13 февраля. Второй рейс с 233 пассажирами покинул курорт 1 марта в 11:00 (06:00 мск) и прибыл в Ухань (административный центр провинции Хубэй) в 16:35 (11:35 мск) того же дня. Покидающим Хайнань туристам были выданы средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. Количество подтвержденных случаев заболевания в провинции Хайнань на утро вторника составило 168 (из них 54 в городе Санья), пять человек скончались, 151 вылечен и выписан из больниц.