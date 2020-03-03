СК РФ планирует создать свой центр для проведения экспертиз всех видов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России планирует в короткие сроки создать свое учреждение, которое сможет проводить все виды судебных экспертиз. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год и задачам на 2020 год.

Говоря о стоящих перед СК задачах, Бастрыкин призвал "в короткие сроки создать в системе СК ситуационный центр управления и всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз".

"Его задачей станет создание собственной экспертной базы Следственного комитета и создание условий для проведения экспертиз всех видов и любой сложности", - заметил он.