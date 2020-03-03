20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
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Москалькова: поправка об упоминании Бога в Конституции не ущемит чьих-либо прав

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что обращение к вере и нравственным истокам заслуживает внимания

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поправка президента РФ Владимира Путина к законопроекту об изменениях в конституции, в которой упоминается Бог, никак не нарушит права представителей разных конфессий или атеистов. Об этом журналистам во вторник заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Обращение к вере, нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что Бог един, поэтому это воззвание для всех конфессий. Я думаю, что оно также не будет как-то ущемлять взгляды атеистов", - сказала она.

По мнению Москальковой, сегодня существует запрос общества "на укрепление нравственных основ". "Все, что связано с понятиями справедливости, правды, добра и зла, имеет особую ценность для сегодняшнего времени", - подчеркнула она.

Согласно предложенным главой государства в понедельник поправкам, "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПредложения по изменениям в Конституции
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