Пекин ввел обязательный карантин для прибывающих из Ирана, Италии, Южной Кореи и Японии

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Власти китайской столицы установили с целью предотвращения распространения нового коронавируса обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Ирана, Италии, Республики Корея и Японии. Об этом сообщила во вторник заместитель секретаря пекинского горкома Чэнь Бэй.

"Прежде мы разрешали лицам, прибывающим в Пекин из-за границы и не проживавшим на территории Китая последние 14 суток, не находиться на домашнем карантине, - рассказала она на пресс-конференции. - Сейчас, когда за рубежом распространяется коронавирус и ситуация изменилась, мы вносим изменения в соответствующие правила для всех, кто приезжает из Южной Кореи, Италии, Ирана или Японии".

По словам чиновника, в отношении тех, кто в Пекине лишь делает пересадку на другие авиарейсы, предусмотрены строгие нормы контроля. Чэнь Бэй подчеркнула, что эти правила распространяются как на жителей КНР, так и на иностранцев.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.