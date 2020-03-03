20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Пекин ввел обязательный карантин для прибывающих из Ирана, Италии, Южной Кореи и Японии

Для пассажиров, которые делают пересадку в столице, также предусмотрены строгие нормы контроля

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Власти китайской столицы установили с целью предотвращения распространения нового коронавируса обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Ирана, Италии, Республики Корея и Японии. Об этом сообщила во вторник заместитель секретаря пекинского горкома Чэнь Бэй.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Прежде мы разрешали лицам, прибывающим в Пекин из-за границы и не проживавшим на территории Китая последние 14 суток, не находиться на домашнем карантине, - рассказала она на пресс-конференции. - Сейчас, когда за рубежом распространяется коронавирус и ситуация изменилась, мы вносим изменения в соответствующие правила для всех, кто приезжает из Южной Кореи, Италии, Ирана или Японии".

По словам чиновника, в отношении тех, кто в Пекине лишь делает пересадку на другие авиарейсы, предусмотрены строгие нормы контроля. Чэнь Бэй подчеркнула, что эти правила распространяются как на жителей КНР, так и на иностранцев.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Все школы одного из районов Саратовской области закрылись на карантин по гриппу
Эпидемический порог в области превышен почти на 4%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС