Жириновский считает, что Россия с 27 апреля будет жить по новой Конституции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует, что закон о поправке к Конституции вступит в силу 27 апреля.

"22 апреля будет общенародное голосование, через два-три дня - подведение итогов. 25 апреля, примерно такая дата, президент утром подпишет указ о вступлении в силу закона о поправках в Конституцию. С 27 апреля мы живем по Конституции уже улучшенной", - сказал Жириновский журналистам во вторник перед пленарным заседанием Госдумы.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта. Документ предусматривает в том числе проведение всероссийского голосования по изменениям в основной закон страны, оно пройдет 22 апреля. Глава государства неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

В понедельник Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту, в том числе дополнение его статьей 3, она регулирует ряд вопросов, связанных со вступлением в силу норм документа. В частности, из нее следует, что после принятия закона об изменениях в Конституции РФ и его одобрения не менее двумя третями региональных заксобраний он будет опубликован и вступит в силу за исключением статей 1 (собственно изменения в текст основного закона) и 2 (о проведении всероссийского голосования).

После этого президент обратится в Конституционный суд РФ, который даст оценку не вступившим в силу положениям документа, в случае признания их соответствующим главам 1, 2 и 9 (главы, которые не подлежат изменению путем принятия федерального конституционного закона) действующей Конституции будет проведено всероссийское голосование. При одобрении закона гражданами на всероссийском голосовании должен быть издан указ главы государства об опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты их вступления в силу.

Официальное опубликование Конституции с изменениями происходит "незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования", уточняется в тексте президентского законопроекта.