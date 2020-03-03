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Распространение коронавируса нового типа
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На Украине зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Вирус обнаружили у мужчины, который приехал на Украину на машине из Румынии, куда он прилетел из Италии
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© Наталия Федосенко/ТАСС

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Первый случай коронавируса лабораторно подтвержден на Украине. Об этом заявил во вторник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека", - сказал он на специальном брифинге.

Ляшко уточнил при этом, что вирус нашли в Черновцах у мужчины, который приехал на Украину на машине из Румынии, а туда он прилетел из Италии.

"Мужчина госпитализирован. Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", - заверил Ляшко. Он добавил, что украинские власти связываются с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого прибыл заболевший украинец.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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