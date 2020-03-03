Второй форум "Россия - страна возможностей" пройдет в Москве 19-23 апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек, как ожидается, примут участие во втором форуме "Россия - страна возможностей", который пройдет в Москве 19-23 апреля. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Форум пройдет в апреле и продлится пять дней - с 19 по 23 апреля. Основными будут три дня программы - 20, 21 и 22 апреля. Обширная образовательная часть, мастер-классы, лекции и конкурсы. Кроме того, во время форума мы проведем финалы сразу двух наших проектов - "Мастера гостеприимства" и "Учителя будущего". Мероприятие будет масштабным. Мы готовимся принять в 75-м павильоне ВДНХ в Москве порядка 7 тыс. человек. Это участники и лидеры наших конкурсов, представители СМИ, почетные гости, многочисленные эксперты и спикеры", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что среди участников будут и 370 лидеров НКО, добровольческих объединений, Ассоциации волонтерских центров, а также волонтеры из разных уголков России. "Принять участие в мероприятии сможет любой гражданин России старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться до 19 марта", - сказал Комиссаров.

"Чтобы получить одобрение заявки, претенденту нужно выполнить конкурсное задание до 26 марта - рассказать в социальных сетях о реализованном социальном проекте с указанием хештегов #РоссияСтранаВозможностей и #ФорумРСВ2020. Задание будет оценивать совет, состоящий из экспертов и амбассадоров платформы. Он определит 500 победителей, которые примут участие в форуме", - уточнил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Первый форум "Россия - страна возможностей" прошел в Москве в марте 2018 года.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.