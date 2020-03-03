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Матвиенко выступила за принятие программы поддержки работников культуры и спорта в селах

Поддержка сельских учителей организована по аналогии с "Земским доктором"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации будет добиваться принятия программы поддержки работников культуры и спорта в селах по аналогии с программой "Земский учитель", заявила во вторник на встрече с работниками социальной сферы села спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Уже хорошо зарекомендовала себя программа "Земский доктор". На основе этого опыта с 2020 года была запущена аналогичная программа поддержки сельских учителей. Мы будем добиваться, чтобы такую поддержку распространить также на сельских работников культуры и спорта", - сказала Матвиенко.

Спикер также считает, что "можно подумать" и о принятии программы "Земский социальный работник". По словам спикера, стратегической задачей для РФ является привлечение кадров в социальную сферу села.

"Этому, в частности, будет способствовать переход на единую структуру оплаты труда медицинских работников, а также внедрение единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат - своеобразного стандарта благополучия для медиков", - подчеркнула Матвиенко.

Программа "Земский учитель" стартовала в России с 1 января 2020 года. Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

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Матвиенко, Валентина Ивановна
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