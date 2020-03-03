Все школы одного из районов Саратовской области закрылись на карантин по гриппу

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Все школы Саратовского района Саратовской области закрылись на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба районной администрации.

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"Для предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ в общеобразовательных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования района объявлен карантин", - сказала собеседница агентства. Карантин продлится неделю с 3 по 9 марта.

По данным Роспотребнадзора, только за прошлую неделю в области зарегистрировано 15 390 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемический порог заболеваемости в целом по совокупному населению области превышен на 3,71%.

Во время карантина школьники будут учиться дистанционно, уточнили в министерстве образования региона.