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Все школы одного из районов Саратовской области закрылись на карантин по гриппу

Эпидемический порог в области превышен почти на 4%

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Все школы Саратовского района Саратовской области закрылись на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба районной администрации.

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"Для предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ в общеобразовательных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования района объявлен карантин", - сказала собеседница агентства. Карантин продлится неделю с 3 по 9 марта.

По данным Роспотребнадзора, только за прошлую неделю в области зарегистрировано 15 390 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемический порог заболеваемости в целом по совокупному населению области превышен на 3,71%.

Во время карантина школьники будут учиться дистанционно, уточнили в министерстве образования региона.

Теги
РоссияСаратовская область
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