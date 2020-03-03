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Минстрой предложил упростить получение субсидий на оплату услуг ЖКХ

Малоимущие семьи освободят от необходимости предоставлять документы об отсутствии задолженности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минстрой России предлагает освободить малоимущие семьи, желающие получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, от обязанности предоставлять документы об отсутствии задолженности. Проект постановления правительства во вторник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает упрощение порядка получения гражданами субсидии, а именно: с 1 января 2021 года граждане не представляют в уполномоченный орган документы или их копии, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что уполномоченный орган будет самостоятельно получать информацию о наличии задолженности. Для этого он будет направлять межведомственные запросы, в том числе в электронной форме.

В настоящий момент семья может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если она тратит на них более 22% своего суммарного дохода.

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Россия
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