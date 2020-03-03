Китай создал чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Ирана

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Некоторые воздушные перевозчики КНР организовали специальные чартерные рейсы для ускоренного вывоза китайских граждан из Ирана, где зафиксирована мощная вспышка коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета "Хуаньцю шибао".

По данным издания, первый чартерный самолет авиакомпании "Южные авиалинии Китая" прибудет в Тегеран 3 марта вечером по местному времени. Он сможет вывезти из Ирана более 200 пассажиров. Ожидается, что в ближайшие несколько дней китайская сторона направит для этой цели еще несколько авиалайнеров.

"Сегодняшний рейс предназначен прежде всего для китайцев, проживающих в городе Кум, где ситуация наиболее сложная, - приводит газета слова осведомленного источника. - Речь не идет об эвакуации. Это коммерческий чартер".

По его словам, все расходы за перелет таким специальным чартерным авиарейсом из Тегерана в город Ланьчжоу (северо-западная провинция Ганьсу) будут нести сами китайские граждане, собирающиеся покинуть Иран.

19 февраля иранские власти сообщили о первых в стране случаях инфицирования новым коронавирусом. Заразившиеся были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число заболевших в Иране уже достигло 978 человек, зафиксированы 54 летальных исхода.