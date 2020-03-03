20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Китай создал чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Ирана

Первый самолет отправится в Тегеран 3 марта и сможет вывезти более 200 пассажиров из Ирана, где зафиксирована вспышка коронавируса

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Некоторые воздушные перевозчики КНР организовали специальные чартерные рейсы для ускоренного вывоза китайских граждан из Ирана, где зафиксирована мощная вспышка коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета "Хуаньцю шибао".

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По данным издания, первый чартерный самолет авиакомпании "Южные авиалинии Китая" прибудет в Тегеран 3 марта вечером по местному времени. Он сможет вывезти из Ирана более 200 пассажиров. Ожидается, что в ближайшие несколько дней китайская сторона направит для этой цели еще несколько авиалайнеров.

"Сегодняшний рейс предназначен прежде всего для китайцев, проживающих в городе Кум, где ситуация наиболее сложная, - приводит газета слова осведомленного источника. - Речь не идет об эвакуации. Это коммерческий чартер".

По его словам, все расходы за перелет таким специальным чартерным авиарейсом из Тегерана в город Ланьчжоу (северо-западная провинция Ганьсу) будут нести сами китайские граждане, собирающиеся покинуть Иран.

19 февраля иранские власти сообщили о первых в стране случаях инфицирования новым коронавирусом. Заразившиеся были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число заболевших в Иране уже достигло 978 человек, зафиксированы 54 летальных исхода.

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Госдума вводит проверки на полиграфе для кандидатов на службу в Росгвардию
Отказ от подобной проверки будет являться основанием для отказа в приеме на службу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС