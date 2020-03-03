Песков не стал комментировать информацию о блокировке счетов членов семьи Навального

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о блокировке банковских счетов членов семьи блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

"В Кремле не занимаются банковскими счетами граждан РФ, это не к нам вопрос", - сказал он.

Пресс-секретарь не стал отвечать на реплику о том, что Навальный оценивает такие действия как политически мотивированные. "Мне нечего добавить к тому, что я сказал", - заявил Песков.

Ранее Навальный сообщил на своем сайте о блокировке банковских счетов его супруги, родителей и детей.