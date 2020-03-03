Путину не докладывают обо всех посадках самолетов из-за ложных "минирований"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину не докладывают о каждом случае экстренной посадки самолета из-за сообщения о "минировании" воздушного судна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях ["минирования"]", - сказал он. Песков заметил, что практика посадки самолета в случае, если поступает сообщения о заложенном на его борту взрывном устройстве, достаточно распространена в мире.

Во вторник пассажирский Airbus А-330 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета. Также в Перми сел лайнер компании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. Обе посадки были совершены из-за сообщений о заложенных на борту самолетов взрывных устройствах.