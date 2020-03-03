20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путину не докладывают обо всех посадках самолетов из-за ложных "минирований"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что практика посадки самолета в случае, если поступает сообщения о заложенном на его борту взрывном устройстве, распространена в мире
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину не докладывают о каждом случае экстренной посадки самолета из-за сообщения о "минировании" воздушного судна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему

"Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях ["минирования"]", - сказал он. Песков заметил, что практика посадки самолета в случае, если поступает сообщения о заложенном на его борту взрывном устройстве, достаточно распространена в мире.

Во вторник пассажирский Airbus А-330 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета. Также в Перми сел лайнер компании S7, следовавший из Новосибирска в Москву. Обе посадки были совершены из-за сообщений о заложенных на борту самолетов взрывных устройствах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Госдума вводит проверки на полиграфе для кандидатов на службу в Росгвардию
Отказ от подобной проверки будет являться основанием для отказа в приеме на службу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС