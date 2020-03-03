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Госдума вводит дополнительные гарантии выплат лицам, борющимся с терроризмом

Согласно сопроводительным документам, реализация законопроекта потребует 453,7 млн рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект о дополнительных гарантиях выплат единовременных пособий лицам, борющимся с терроризмом, а также членам семей погибших при выполнении антитеррористических мероприятий.

Инициатива предусматривает возможность предоставления лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также членам семьи погибшего лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, единовременных пособий, предусмотренных ст. 21 закона "О противодействии терроризму", вне зависимости от получения других компенсаций, установленных законодательством.

Согласно ст. 21 этого закона, в случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 600 тысяч рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тысяч рублей.

"Законопроект направлен на повышение социальной защищенности тех, кто боролся, борется с терроризмом, членов семей погибших при выполнении мероприятий при борьбе с терроризмом", - сказал глава профильного комитета Василий Пискарев, представляя документ.

Согласно сопроводительным документам, реализация законопроекта потребует 453,7 млн рублей.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 11 декабря прошлого года.

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