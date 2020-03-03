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Главы Минюста и ФСИН внепланово проверили СИЗО-6 в Москве

Особое внимание было уделено условиям содержания несовершеннолетних, а также женщин, которые находятся в СИЗО с маленькими детьми

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и директор ФСИН России Александр Калашников внепланово посетили СИЗО-6 УФСИН по Москве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минюста.

"Они осмотрели основные объекты учреждения, где содержатся преимущественно женщины, пообщались с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Руководители ведомств побывали на сборном отделении, в медицинской части, отряде хозяйственного обеспечения, посетили помещение, где в режиме видео-конференц-связи подозреваемые и обвиняемые могут принять участие в заседаниях суда", - рассказали в Минюсте.

Особое внимание было уделено условиям содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также женщин, которые находятся в СИЗО с маленькими детьми.

Как отметил Чуйченко, бытовые условия в СИЗО-6, как и во многих других, соответствуют нормам, установленным международным и российским законодательством. Однако он подчеркнул, что следственные изоляторы сильно отличаются друг от друга. "Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медицинской помощи и вместе с ФСИН оперативно решать эти проблемы. Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками" - отметил министр.

Он напомнил, что в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" строятся новые СИЗО, режимные корпуса, общежития в исправительных учреждениях, что позволяет последовательно улучшать условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В Минюсте подчеркнули, что Минюст и ФСИН России совместно с правозащитными и общественными организациями будут регулярно проводить мониторинг СИЗО на предмет их соответствия нормам международного и национального законодательства.

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