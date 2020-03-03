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Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональных омбудсменах

Согласно инициативе, кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании во вторник во втором - основном - чтении законопроект о статусе уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц", а также является не подотчетным им. На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране.

Согласно инициативе, региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.

Как отметил глава профильного думского комитета Сергей Гаврилов, в случае окончательного принятия законопроекта завершится формирование единой государственной системы защиты прав человека в РФ, и "государственные правозащитники станут ближе к людям". По его словам, документ наделяет региональных омбудсменов широкими полномочиями по обращению в любые органы государственной власти, в том числе с требованием привлечения к ответственности должностных лиц, нарушающих права человека.

Нижняя палата приняла документ в первом чтении в конце мая. Его авторами выступила группа сенаторов, включая председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

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