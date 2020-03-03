Во Франции резко выросли продажи романа Камю "Чума"

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Продажи романа "Чума" Альбера Камю, впервые изданного в 1947 году, выросли почти в четыре раза в январе - феврале на фоне новостей о распространении коронавируса в мире. Такие данные приводит специализированный статистический сервис Edistat.

Согласно информации сервиса, в первые восемь недель года жители республики в целом чаще обычного приобретали "Чуму", пик продаж пришелся на четвертую неделю, когда появились новости о первых заразившихся во Франции: 1,7 тыс. экземпляров против примерно 450 за ту же неделю год назад. Далее продажи постепенно начали снижаться, однако даже на восьмую неделю разница была все еще весьма существенной - примерно 900 экземпляров против 500 годом ранее.

Телеканал BFM отмечает, что рост продаж тех или иных литературных произведений неразрывно связан с настроениями в обществе. В частности, отмечается, что после серии терактов ноября 2015 года в Париже и его пригородах, унесшей жизни 130 человек, особой популярностью пользовалась книга воспоминаний Эрнеста Хемингуэя о жизни в Париже "Праздник, который всегда с тобой". Однако если тогда это рассматривалось как символ оптимизма, то "сейчас речь вряд ли идет о желании граждан поскорее успокоиться", отметил один из ведущих утренней программы на телеканале.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил в понедельник, что число случаев заражения коронавирусом достигло во Франции 191. С середины февраля в стране от вызванного коронавирусом заболевания умерли три человека.