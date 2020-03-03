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Начался прием заявок на десятый конкурс "Доброволец России"

Регистрационная кампания продлится до 30 апреля 2020 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Доброволец России" начали прием заявок для участия в проекте. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Конкурс "Доброволец России" за годы проведения зарекомендовал себя эффективной площадкой для выявления и поощрения лучших добровольцев и их социальных практик. Его актуальность и востребованность доказывает количество участников, которое растет с каждым годом. В этом году грантовый фонд конкурса (который получат авторы проектов, победивших на конкурсе - прим. ТАСС) увеличен в два раза - до 90 млн рублей. Уверен, благодаря этой инициативе в 2020 году мы узнаем о новых неравнодушных людях и совершенных добрых делах", - сказал Бугаев.

В свою очередь генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что в новом сезоне конкурса пополнится список номинаций. "Всего их будет 14, а новыми станут "Молоды душой", "Помощь животным" и "Малая Родина". Он добавил, что новинкой станет и программа наставничества, аналогичная программе в конкурсе "Лидеры России". "Лидеры тоже войдут в пул наставников наряду с известными общественными деятелями России", - подчеркнул Комиссаров.

По словам председателя Совета Ассоциации волонтерских центров России Артема Метелева, зарегистрироваться на конкурс можно через портал dobro.ru. В конкурсе участвуют авторы проектов в сфере добровольчества в возрасте от 8 лет, также есть отдельная номинация для участников старше 55 лет.

Регистрационная кампания продлится до 30 апреля текущего года. Конкурс состоит из пяти этапов: в рамках четвертьфинала (с 13 мая по 1 июля) во всех регионах России пройдут региональные этапы и защиты инициатив, победители которых смогут принять участие в одном из полуфиналов - окружных форумах добровольцев (с 20 июля по 15 октября). "Лучшие проекты участников по итогам полуфинала оценит федеральное жюри и участники народного голосования, которое пройдет осенью этого года. Участие и победа в конкурсе - это возможность не только развить и улучшить свой проект, но и привлечь внимание к социальным проблемам, предложить эффективные решения по улучшению жизни людей", - рассказал Артем Метелев.

О конкурсе

Конкурс "Доброволец России" проходит в 10-й раз. В 2017 году на конкурс поступило 1,6 тыс. заявок. В 2018 году он вошел в платформу "Россия - страна возможностей", а количество проектов увеличилось почти в 10 раз до 15,8 тыс. В 2019 году организаторы получили 28,1 тыс. инициатив.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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