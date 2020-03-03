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План адаптации Арктики к изменениям климата создадут при участии РАН

Его должны подготовить в этом году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ при составлении плана адаптации Арктики к глобальным климатическим изменениям будет опираться на исследования ученых, в том числе Российской академии наук. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы министерства Александр Крутиков.

В феврале Крутиков сообщил, что министерство подготовит в 2020 году план адаптации Арктики к глобальным климатическим изменениям. Изменения климата затрагивают всю планету, но наиболее заметны они в Арктике, где температура уже сейчас стала на 4-9 градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия. Это ведет к таянию льдов и, по мнению климатологов, может ускорить глобальное потепление в других частях Земли.

"Мы сейчас плотно работаем с учеными, которые в разных направлениях занимаются исследованиями, связанными с влиянием изменений климата на те или иные сектора хозяйственной и природоохранной деятельности. Направлений для работы очень много, наша задача - чтобы план ответил на максимальное количество таких вызовов, оцененных, проанализированных. <…> Преимущественно - Российская академия наук", - ответил Крутиков на вопрос, какие ученые принимают участие в подготовке плана.

По его словам, Минвостокразвития ставит перед собой задачу подготовить документ до конца 2020 года. Он отметил, что в плане должны быть сформулированы как риски, так и решения по мониторингу процессов и адаптации систем к изменениям климата.

"Мы сейчас более детально прорабатываем [вопросы по] процессам деградации многолетней мерзлоты. И там уже более-менее понятны направления движения. По всем другим направлениям, как то биологические угрозы, угрозы, связанные с лесными пожарами, наводнениями, сокращением биоразнообразия - там очень много нюансов, в которых надо детально разбираться", - пояснил Крутиков.

Он добавил, что на более поздних этапах разработки плана министерство намерено привлечь и международных партнеров. "Для того, чтобы [их] привлекать, надо сначала хотя бы идентифицировать эти риски. Поэтому я думаю, что мы это будем делать, но чуть позже", - сказал он.

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