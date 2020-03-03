20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президенты России и США поздравили Болгарию с годовщиной освобождения

Владимир Путин в тексте послания подчеркнул, что Русско-турецкая война занимает особое место в общей истории двух стран

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин, хозяин Белого дома Дональд Трамп и главы многих других государств поздравили президента Болгарии Румена Радева с отмечаемой во вторник 142-й годовщиной освобождения его страны в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

"Примите самые теплые поздравления в связи с национальным праздником - Днем освобождения Болгарии от османского ига, - написал Путин в послании, текст которого распространила пресс-служба болгарского президента. - Русско-турецкая война занимает особенное место в нашей общей истории. Мы чтим память о славных подвигах русских воинов и болгарских ополченцев, которые плечом к плечу сражались за независимость вашей страны".

"Убежден, что, опираясь на добрые традиции братской дружбы, связывающей наши народы, мы будем и в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество в различных сферах", - подчеркнул глава российского государства.

Трамп от имени народа Соединенных Штатов также направил послание. "Мы ценим свою дружбу с Болгарией и удовлетворены значительным укреплением нашего стратегического партнерства в течение последнего года", - написал он.

3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула русский посол граф Николай Игнатьев подписал мирный договор, который зафиксировал победу русской армии в войне и принес свободу стране, которая до этого 500 лет находилась под османским владычеством.

Основная праздничная церемония традиционно проходит на Шипке. Несмотря на отмену официальных мероприятий по рекомендации медиков в связи с распространением коронавируса и гриппа, тысячи людей, в том числе Радев и председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Цвета Караянчева, поднялись на легендарную вершину, чтобы почтить память героев освобождения. Нынешняя дата отмечается также в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе и других болгарских городах.

Теги
БолгарияСШАРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
У руководителя службы скорой помощи Ирана выявлен коронавирус
Сейчас Прихосейн Колливанд проходит курс лечения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС