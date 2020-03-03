Президенты России и США поздравили Болгарию с годовщиной освобождения

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин, хозяин Белого дома Дональд Трамп и главы многих других государств поздравили президента Болгарии Румена Радева с отмечаемой во вторник 142-й годовщиной освобождения его страны в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

"Примите самые теплые поздравления в связи с национальным праздником - Днем освобождения Болгарии от османского ига, - написал Путин в послании, текст которого распространила пресс-служба болгарского президента. - Русско-турецкая война занимает особенное место в нашей общей истории. Мы чтим память о славных подвигах русских воинов и болгарских ополченцев, которые плечом к плечу сражались за независимость вашей страны".

"Убежден, что, опираясь на добрые традиции братской дружбы, связывающей наши народы, мы будем и в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество в различных сферах", - подчеркнул глава российского государства.

Трамп от имени народа Соединенных Штатов также направил послание. "Мы ценим свою дружбу с Болгарией и удовлетворены значительным укреплением нашего стратегического партнерства в течение последнего года", - написал он.

3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула русский посол граф Николай Игнатьев подписал мирный договор, который зафиксировал победу русской армии в войне и принес свободу стране, которая до этого 500 лет находилась под османским владычеством.

Основная праздничная церемония традиционно проходит на Шипке. Несмотря на отмену официальных мероприятий по рекомендации медиков в связи с распространением коронавируса и гриппа, тысячи людей, в том числе Радев и председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Цвета Караянчева, поднялись на легендарную вершину, чтобы почтить память героев освобождения. Нынешняя дата отмечается также в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе и других болгарских городах.