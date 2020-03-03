Москалькова: законопроект об омбудсменах позволит принимать меры по информации СМИ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что принятый Госдумой во вторник во втором чтении законопроект о статусе региональных омбудсменов предполагает принятие мер ими после получения информации от журналистов.

"Новелла [законопроекта] связана с тем, что уполномоченный вправе принимать меры не только при рассмотрении жалоб граждан, но и по информации журналистов либо из других источников, когда это связано с массовым нарушением прав человека. Очень важно, что мы идем не только от заявления, но и видя ситуации с правами человека в целом, реагируем на острые моменты", - сказала Москалькова.

Она также отметила и другие важные новеллы законопроекта. Например, согласно законопроекту, уполномоченный вправе обращаться с административными исками в суд, когда сталкивается с нарушением закона. Кроме того, он вправе обращаться в прокуратуру с просьбой о проведении проверки и в суд "с протестом на принятый приговор или гражданское решение". "Еще одно новое положение связано с тем, что уполномоченный вправе знакомиться со всеми гражданскими, уголовными делами по вступившим в силу решениям и увидеть, насколько аргументы заявителя имеют под собой основания, чтобы обратиться к контролирующим или надзорным органам [с просьбой] о проверке", - отметила Москалькова.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов, включая председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса. Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц", а также является не подотчетным им. На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране.

Согласно инициативе, региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.